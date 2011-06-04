Каждый слушатель «Радио Дача» может выиграть мясные деликатесы

Фото: «Выбери Радио» в Новосибирске

На самой популярной радиостанции Новосибирска* продолжается акция «Попади в цель!», в которой может принять участие каждый новосибирец; слушателям нужно угадать стоимость представленного товара, чтобы получить приз – мясные деликатесы на 1000 рублей!

«Радио Дача» даёт новосибирцам возможность порадовать себя вкусными колбасами, ветчинами и другой мясной продукцией. Каждый будний день, с 15 по 30 июня, слушатели радиостанции могут принять участие в проекте «Попади в цель!».

Для этого необходимо внимательно следить за группой «Радио Дача 106,7 FM» во «ВКонтакте». По будням в 8:00 появляется специальная запись, в которой представлен товар партнёра с зашифрованной ценой. Участникам нужно оставлять варианты стоимости данного продукта в комментариях к записи. Слушатель радиостанции, чьё предположение будет наиболее правильным, получит приз!

Объявление победителей проходит в 13:00 того же дня в группе «ВКонтакте».

В эфире «Радио Дача 106,7 FM» в 13:35 также будет оглашено имя победителя.

Для слушателей старше 12 лет.

Партнёр проекта – мясоперерабатывающее предприятие «Таврия» – ведущий производитель колбас, мясных снеков и деликатесов Уральского Федерального округа. В ассортименте торговой марки около трёхсот наименований вкуснейших мясных изделий высокого качества, которые продаются в более чем 80 городах России. «Таврия» – колбаса из мяса!

*Mediascope, Radio Index — Города. Апрель 2019 – Март 2020, Daily Reach, аудитория в возрасте 12 лет и старше.