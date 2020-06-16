Кино на свежем воздухе: передвижные автоклубы приедут в районы Новосибирской области

Фото пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

Передвижные культурные центры поступят в районы Новосибирской области; проект реализует партия «Единая Россия».

Учреждения культуры Новосибирской области получат поддержку на сумму более 105 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы и передвижные многофункциональные культурные центры – автоклубы, в рамках федерального партийного проекта ЕР «Культура малой Родины». Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Как отметил региональный куратор партпроекта, депутат областного Заксобрания Игорь Гришунин, учреждения культуры Новосибирской области в непростое время пандемии коронавируса сумели очень быстро перестроиться и найти интересные формы работы, позволяющие поддерживать позитивное настроение у жителей.

Например, в День Памяти и скорби 22 июня в автоклубах, поступивших в область в прошлом году, прошли бесплатные киносеансы художественного фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека». Фильм показали на открытом воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер безопасности для жителей Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Северного, Чановского и Чулымского районов региона.

«Учитывая то, что в Новосибирской области пока ещё не проводятся массовые мероприятия, особое значение для патриотического воспитания молодёжи приобретают такие яркие и сильные по эмоциональному накалу события, как вот этот кинопоказ фильма "Судьба человека" режиссёра Сергея Бондарчука, снятого по мотивам рассказа великого писателя Михаила Шолохова», – отметил Игорь Гришунин.

Напомним, в этом году в районах Новосибирской области будут работать «мобильные приёмные» депутатов партии.