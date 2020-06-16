Когда откроют пляжи в Новосибирске: спасатели назвали дату

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пять пляжей в Новосибирске и один в области уже прошли проверку; официально места отдыха у водоёмов откроются только через несколько дней –пока там не работают кафе и перекрыты водопроводы, но это не останавливает желающих позагорать и искупаться.

Принять отдыхающих по всем правилам новосибирские пляжи смогут только после того, как в регионе будет снят режим самоизоляции. Ранее губернатор продлил его до 30 июня. Раньше этой даты открывать пляжи пока не планируют.

Ак сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов, шесть пляжей из 21 разрешённого в области места купания уже прошли проверку и получили одобрение МЧС. Пять из них – в Новосибирске. Это «У моря Обского», «Бумеранг», «Детский», «Бугринская роща», «Звезда». В начале июня там провели водолазное обследование и очистку дна, взяли пробы воды.

Спасательные посты с необходимыми плавсредствами и матросами-спасателями пока не работают – из-за ограничительных мер в городе матросы сейчас не могут пройти подготовку.

Открытие пляжей зависит только от ослабления мер противодействия коронавирусу.

«Мы ориентируемся на дату 1 июля», – сообщил Юрий Карпов.

Фото Сиб.фм

Не откроют для посетителей два популярных пляжа – «Наутилус» и «Сан-сити», пока они не прошли проверку.

Пляж в районе Бугринского моста также прошёл все подготовительные процедуры, здесь очистили дно и взяли пробы воды, но разрешения на открытие ещё нет.

Напомним, с 24 мая в Новосибирске начнёт работать зоопарк.