Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 23 июня
Фото оперативного штаба
В Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 109 человек; скончались ещё два пациента.
По состоянию на 23 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5142 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 109 новых случаев.
Также в штабе сообщили ещё о двух летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 45 и 53 лет. За всё время умерли 72 пациента, добавили в штабе.
Из стационаров выписали ещё 21 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 2790 человек.
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