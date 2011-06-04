Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 24 июня

Фото оперативного штаба

Коронавирус в Новосибирске выявили ещё у 106 человек; умерли ещё четыре пациента.

По состоянию на 24 июня, в Новосибирской области зарегистрировано 5248 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 106 новых случаев.

Также в штабе сообщили ещё о четырёх летальных исходах от осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались мужчины в возрасте 32 и 70 лет и женщины в возрасте 82 и 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек.

Из стационаров выписали ещё 103 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 2893 человека.