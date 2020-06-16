Компания иностранцев промышляла грабежами и разбоем в Новосибирске

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Четверо приехавших из республик ближнего зарубежья мужчин обвиняются в грабеже и разбое в Новосибирске; друзья планировали совершить целую серию аналогичных преступлений, но полиция их задержала.

Прибывшие в Новосибирск из республик ближнего зарубежья четверо молодых мужчин обвиняются в разбое, грабеже и хищении документов – также у иностранных граждан. Следователю удалось раскрыть два эпизода их криминальной деятельности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, в ходе предварительного следствия установлено, что 3 апреля 2019 года четверо мужчин в возрасте от 21 года до 35 лет у дома на улице Высоцкого совершили разбойное нападение на гражданина одного из государств Азии. Напав на мужчину, который находился в автомобиле, злоумышленники силой отобрали у него имущество и ключи от квартиры. Пока двое нападавших удерживали жертву в машине, двое других проникли в жилище, где похитили телевизор, деньги, мобильный телефон, мясорубку, а также свидетельство о регистрации автомобиля.

Потерпевший обратился с заявлением в полицию, оценив причиненный ущерб в 82 тысячи рублей. Оперативники установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Выяснилось, что задержанные планировали в дальнейшем совершить серию аналогичных преступлений.

В дальнейшем полицейские установили причастность одного из задержанных к грабежу, совершенному в октябре 2018 года. Тогда жертвой преступления также стал гражданин одного из азиатских государств. Путём взлома двери подозреваемый проник в его квартиру, расположенную в доме по улице Высоцкого, и похитил 80 тысяч рублей. Владелец жилья застал злоумышленника в своем доме, но, несмотря на это, подозреваемый скрылся с похищенным.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой», ч. 1 ст. 325 УК РФ «Похищение официального документа, совершённое из корыстной заинтересованности» и 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Криминальная компания арестована, уголовное дело направлено в суд.

Напомним, в июне в Новосибирске прошёл суд над мужчиной, который избил и ограбил 47-летнего гея на свидании.