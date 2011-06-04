Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 24 июня - заражение тройняшек в Мексике, в Африке умерло уже более 8 тысяч заболевших, Отмена открытия Мачу Пикчу
Фото pixabay.com, wikipedia.org
В Мексике у новорожденных тройняшек нашли коронавирус, в странах Африки пандемия унесла жизни более 8 тысяч человек, власти Перу отложили на неопределенный срок открытие Мачу Пикчу; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.
К 24 июня количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 9 106 883 человек, из которых 472334 — умерли, 4 538915 — выздоровели.
Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем странам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАБОЛЕВШИХ
|ПРИРОСТ ЗА СУТКИ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ
|ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ
|МИР
|
9 106 883
|97702
|472334
|4 538 915
|США
|2 312 302
|31012
|12402
|640 198
|БРАЗИЛИЯ
|1 106 470
|23129
|51271
|601736
|РОССИЯ
|599 705
|7425
|8359
|356429
Заражение тройняшек в Мексике
В Мексике у новорожденных тройняшек обнаружили коронавирус, власти начали расследование. Два мальчика и девочка родились 17 июня с помощью кесарева сечения в центральной части страны. Согласно регламенту, у детей взяли анализы на COVID-19, которые дали положительный результат. При этом у родителей не было симптомов инфекции.
У двух детей стабильное состояние, у третьего ребенка есть пневмония. В настоящее время родители детей изолированы, у них взяты тесты на коронавирус. Медработники, контактировавшие с мамой и малышами, также отправлены на карантин после взятия мазков.
Жертвы коронавируса в Африке
В Африке жертвами коронавируса стали уже более 8,2 тысяч человек. За время пандемии заразились 312 тысяч жителей континента.
По данным ВОЗ, больше всего инфицированных выявлено в ЮАР (101 590), Египте (55 233) и Нигерии (20 919). Наибольшее количество пациентов умерли в Египте (2 193), ЮАР (1 991) и Алжире (852).
Отмена открытия Мачу Пикчу
Власти Перу отложили открытие города инков Мачу Пикчу для туристов на неопределенный срок. Ранее историческую достопримечательность хотели открыть 1 июля. Причиной стало решение администрации региона Куско, которая боится вспышки коронавируса.
Новую дату пока не объявляют. Мэр района Мачу-Пикчу Дарвин Бака сообщил, что для туристов могут ввести обязательное тестирование. В настоящее время аэропорты Перу закрыты, как и многие магазины. В стране заражены около 250 тысяч человек.
Ослабление карантина в Великобритании
В Великобритании 4 июля стартует третий и наиболее масштабный этап ослабления карантина. Об этом объявил во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон. Власти планирует открыть пабы и рестораны, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи при соблюдении ряда ограничений.
Пока что останутся закрытыми ночные клубы, спортзалы, бассейны, салоны красоты, тату-салоны, танцевальные студии, катки и выставочные центры. Минимальная рекомендованная дистанция составит 1 метр. Карантин был введён в стране 23 марта, 13 мая стартовал первый этап ослабления режима ограничения, а 1 июня — второй. Всего в Великобритании выявлено более 305 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Напомним, 23 июня от коронавируса скончался Верховный лама Тувы.
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