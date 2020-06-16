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Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 23 июня

сегодня 00:59

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм/оперативный штаб

Больше 5 тысяч новосибирцев заболели коронавирусом, скончались ещё два человека, а в городе открываются все магазины, музеи и зоопарк; главные новости о COVID-19 в столице Сибири — в материале Сиб.фм.

Ещё 109 новосибирцев заразились коронавирусом

Такие данные утром 22 июня привёл региональный оперативный штаб. За всё время заболели 5142 человека, добавили специалисты. Среди пациентов 73 ребёнка. Выздоровели за всё время 2790 человек.

Скончались ещё двое

Как сообщили в оперштабе, это мужчины в возрасте 45 и 53 лет. О сопутствующих заболеваниях пациентов не сказано. За время эпидемии от осложнений на фоне коронавируса скончались 72 человека.

В Новосибирске открывается зоопарк

Об этом в ходе брифинга 22 июня заявил губернатор Андрей Травников. Он начнёт работу с 24 июня. Также открыться могут все непродовольственные магазины с отдельным входом вне зависимости от площади, сказал глава региона. О работе летних кафе губернатор не сообщал.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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