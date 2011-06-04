Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 24 июня

Фото Густаво Зырянов/Михаил Докукин/Сиб.фм

Уже 5,2 тысячи новосибирцев больны коронавирусом, скончалось рекордное число пациентов, а в области начнут работать МФЦ; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Ещё 106 случаев коронавируса

Такие данные утром 23 июня опубликовал новосибирский оперативный штаб. За всё время эпидемии в области коронавирусом заразились 5248 человек. Среди пациентов 71 ребёнок. Выздоровели 2893 сибиряка.

Умерли четыре пациента

По данным регионального штаба, это рекордное число летальных исходов, зарегистрированное за сутки. Ранее этот показатель не превышал три смерти за сутки. Как сообщили в штабе, умерли мужчины в возрасте 32 и 70 лет. И женщины в возрасте 82 и 92 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 76 человек. В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

В Новосибирске МФЦ заработают в прежнем режиме

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое отменяет ограничения в работе МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее многофункциональные центры работали только по предварительной записи. С 25 июня это правило отменено.