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Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 23 июня

сегодня 12:03

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирске установлен печальный рекорд по смертности от коронавируса; за сутки умерли сразу четыре пациента – такого ещё не было.

Сразу четыре смерти

По данным оперативного штаба на утро 23 июня, в Новосибирске зарегистрировано рекордное число летальных случаев: за сутки умерли сразу четыре пациента. Такого ещё не было.

«Скончались ещё четыре пациента – мужчины в возрасте 32 года и 70 лет. И женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек», – говорится в сообщении оперативного штаба.

В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Снова больше сотни

Который день Новосибирская область показывает стабильно высокий прирост по заболеваемости коронавирусом. Больше сотни ежедневно.

По данным оперативного штаба на утро 23 июня, в регионе зарегистрировано 5 248 случаев инфицирования СOVID-19. Суточный прирост – 106 заболевших.

В больницах почти три тысячи

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 246.

В больницы районов области госпитализировано 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Коронавирус подтверждён у 339 детей. В детскую больницу № 3 госпитализирован 71 ребёнок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Напомним, эксперты рассказали о причинах затяжной эпидемии коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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коронавирус
Новосибирск

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