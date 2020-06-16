Коронавирус в России: 7 425 новых случаев и 153 смерти
Фото из открытых источников
В России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса; умерли 153 человека.
За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек.
🔸Москва — 1081
🔸Московская область — 504
🔸Ханты-Мансийский АО — 319
🔸Челябинская область — 258
🔸Санкт-Петербург — 220
🔸Нижегородская область — 216
🔸Иркутская область — 198
🔸Воронежская область — 197
🔸Свердловская область — 182
🔸Красноярский край — 149
🔸Ямало-Ненецкий АО — 145
🔸Ростовская область — 140
🔸Республика Тыва — 140
🔸Архангельская область — 124
🔸Саратовская область — 109
🔸Ульяновская область — 106
🔸Новосибирская область — 106
🔸Волгоградская область — 104
🔸Ставропольский край — 90
🔸Приморский край — 85
🔸Омская область — 82
🔸Тульская область — 81
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 81
🔸Хабаровский край — 79
🔸Ивановская область — 78
🔸Республика Саха (Якутия) — 75
🔸Брянская область — 74
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 74
🔸Алтайский край — 74
🔸Республика Дагестан — 73
🔸Белгородская область — 72
🔸Пензенская область — 71
🔸Забайкальский край — 71
🔸Мурманская область — 70
🔸Чувашская Республика — 66
🔸Оренбургская область — 65
🔸Пермский край — 64
🔸Самарская область — 63
🔸Республика Коми — 62
🔸Псковская область — 61
🔸Томская область — 61
🔸Краснодарский край — 60
🔸Тверская область — 59
🔸Курская область — 57
🔸Новгородская область — 57
🔸Орловская область — 55
🔸Калужская область — 54
🔸Республика Мордовия — 54
🔸Владимирская область — 52
🔸Республика Башкортостан — 52
🔸Ленинградская область — 51
🔸Липецкая область — 49
🔸Ярославская область — 47
🔸Тюменская область — 46
🔸Рязанская область — 45
🔸Тамбовская область — 45
🔸Амурская область — 45
🔸Кемеровская область — 44
🔸Республика Бурятия — 43
🔸Смоленская область — 41
🔸Камчатский край — 41
🔸Республика Татарстан — 40
🔸Республика Адыгея — 38
🔸Астраханская область — 36
🔸Кировская область — 36
🔸Республика Марий Эл — 35
🔸Республика Ингушетия — 32
🔸Республика Алтай — 30
🔸Республика Северная Осетия — 28
🔸Калининградская область — 27
🔸Костромская область — 26
🔸Вологодская область — 21
🔸Курганская область — 20
🔸Республика Хакасия — 19
🔸Республика Карелия — 18
🔸Удмуртская Республика — 18
🔸Чеченская Республика — 15
🔸Севастополь — 7
🔸Республика Крым — 5
🔸Магаданская область — 3
🔸Республика Калмыкия — 1
🔸Сахалинская область — 1
🔸Еврейская АО — 1
🔸Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.
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