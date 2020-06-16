Коронавирус в России: 7 425 новых случаев и 153 смерти

Фото из открытых источников

В России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса; умерли 153 человека.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек.

🔸Москва — 1081

🔸Московская область — 504

🔸Ханты-Мансийский АО — 319

🔸Челябинская область — 258

🔸Санкт-Петербург — 220

🔸Нижегородская область — 216

🔸Иркутская область — 198

🔸Воронежская область — 197

🔸Свердловская область — 182

🔸Красноярский край — 149

🔸Ямало-Ненецкий АО — 145

🔸Ростовская область — 140

🔸Республика Тыва — 140

🔸Архангельская область — 124

🔸Саратовская область — 109

🔸Ульяновская область — 106

🔸Новосибирская область — 106

🔸Волгоградская область — 104

🔸Ставропольский край — 90

🔸Приморский край — 85

🔸Омская область — 82

🔸Тульская область — 81

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 81

🔸Хабаровский край — 79

🔸Ивановская область — 78

🔸Республика Саха (Якутия) — 75

🔸Брянская область — 74

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 74

🔸Алтайский край — 74

🔸Республика Дагестан — 73

🔸Белгородская область — 72

🔸Пензенская область — 71

🔸Забайкальский край — 71

🔸Мурманская область — 70

🔸Чувашская Республика — 66

🔸Оренбургская область — 65

🔸Пермский край — 64

🔸Самарская область — 63

🔸Республика Коми — 62

🔸Псковская область — 61

🔸Томская область — 61

🔸Краснодарский край — 60

🔸Тверская область — 59

🔸Курская область — 57

🔸Новгородская область — 57

🔸Орловская область — 55

🔸Калужская область — 54

🔸Республика Мордовия — 54

🔸Владимирская область — 52

🔸Республика Башкортостан — 52

🔸Ленинградская область — 51

🔸Липецкая область — 49

🔸Ярославская область — 47

🔸Тюменская область — 46

🔸Рязанская область — 45

🔸Тамбовская область — 45

🔸Амурская область — 45

🔸Кемеровская область — 44

🔸Республика Бурятия — 43

🔸Смоленская область — 41

🔸Камчатский край — 41

🔸Республика Татарстан — 40

🔸Республика Адыгея — 38

🔸Астраханская область — 36

🔸Кировская область — 36

🔸Республика Марий Эл — 35

🔸Республика Ингушетия — 32

🔸Республика Алтай — 30

🔸Республика Северная Осетия — 28

🔸Калининградская область — 27

🔸Костромская область — 26

🔸Вологодская область — 21

🔸Курганская область — 20

🔸Республика Хакасия — 19

🔸Республика Карелия — 18

🔸Удмуртская Республика — 18

🔸Чеченская Республика — 15

🔸Севастополь — 7

🔸Республика Крым — 5

🔸Магаданская область — 3

🔸Республика Калмыкия — 1

🔸Сахалинская область — 1

🔸Еврейская АО — 1

🔸Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 359 летальных исходов, выздоровело 356 429 человек.