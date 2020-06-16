Коронавирус в России: последние новости к 24 июня – вспышка в томском пансионате, стихи от губернатора Курганской области, открытие турбаз в Приангарье

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, pixabay.com, wikipedia.org

В Томске в частном пансионате для пожилых людей 44 человека заразились коронавирусом, в госпитале Бурденко продолжают испытывать вакцину, а в Иркутской области откроют турбазы; эти и другие новости в обзоре на Сиб.фм.

В России за последние сутки выявили 7425 новых случаев заболевания коронавирусом. По сообщению оперативного штаба РФ, всего в России с начала эпидемии заразились 599 705 человек.

Ниже приведена таблица со статистическими данными по трем регионам, в которых выявлено больше всего зараженных COVID-2019.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРАЖЕННЫХ ПРИРОСТ ЗА СУТКИ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УМЕРШИХ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫЗДОРОВЕВШИХ РОССИЯ 599705 7425 8359 8359356429 МОСКВА 216095 1021 3643 139428 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 54879 504 798 26198 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22623 220 904 13868

Вспышка в томском пансионате

В частном пансионате для пожилых людей и инвалидов в Томске зафиксирована вспышка коронавируса. COVID-2019 подтверждён у 44 постояльцев, которых отправили в больницу.

Все помещения пансионата обработали, у сотрудников взяли тест на инфекцию. Прокуратура региона начала проверку по факту вспышки.

Стихи от курганского губернатора

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответил стихами местной жительнице на вопрос об открытии кафе. Чиновник отметил, что этим вопросам занимается Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор занимается этим. Чтоб не получилось: "Вокруг бардак, везде обман. В глазах тоска, в душе обида. И пуст бюджет, и пуст карман, в засилье масок и ковида", — написал Шумков.

Открытие турбаз в Приангарье

В Иркутской области с 3 июля хотят открыть туристические базы и летние кафе-веранды. При этом в гостиницах будут кормить в номерах. При открытии летников владельцы и сотрудники заведения должны следить за соблюдением социальной дистанции.

Штраф жительнице Пермского края

Жительница Пермского края, входившая в круг контактных лиц зараженного коронавирусом, сбежала из больницы. Женщина попала в середине мая в инфекционное отделение больницы Кунгура, ее должны были выписать через 2 недели после получения отрицательных тестов на COVID-19.

На третьи сутки пациентка самовольно покинула больницу. В результате суд признал ее виновной в административном правонарушении и назначил штраф в 7,5 тысяч рублей.

Продолжение испытание вакцины от коронавируса

В Москве в госпитале Бурденко вторую группу добровольцев привили от COVID-19. Первую часть вакцины ввели 20 испытуемым, через 3 недели они получат второй компонент лекарства.

Добровольцам из первой группы вводили либо один компонент вакцины, либо другой, но не вместе. Пока что самочувствие участников второй группы нормальное, негативных реакций не отмечено.

Напомним, 23 июля Сиб.фм рассказал о мнениях новосибирцев и экспертов об удивительно стабильной статистике в столице Сибири.