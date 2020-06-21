Лена Ленина распродаёт подарки бывших, чтобы купить аппарат КТ поликлинике
Фото из Instagram Лены Лениной
Восемь комплектов драгоценных украшений выставила на продажу в своём Instagram светская львица из Новосибирска Лена Ленина; на вырученные деньги она обещает купить КТ-аппарат для поликлиники, в которую обратилась её учительница.
Старенькая учительница Лены Лениной пожаловалась ей на бедность в их поликлинике. По её словам, там хватает необходимого медицинского оборудования, чтобы поставить диагноз.
«Мне так жалко стало, что я решила продать ювелирные подарки своих бывших и подарить поликлинике этот. Бывших уже не люблю, их подарки носить не буду. Только сейф из-за них приходится в банке оплачивать. И на доброе дело не жалко», — сообщила Ленина в своём Instagram.
Среди выставленных на продажу драгоценностей – золотые часы Omega de Ville, Vintage, fine; ансамбль из серёжек с подвеской из белого золота, украшенные драгоценными камнями, кольцо из чёрного жемчуга Таити.
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Моя старенькая учительница пожаловалась на бедность в их поликлинике. Не хватает необходимого медицинского диагностического оборудования. Мне так жалко стало, что я решила продать ювелирные подарки своих бывших и подарить поликлинике этот КТ-аппарат. Бывших уже не люблю, их подарки носить не буду. Только сейф из-за них приходится в банке оплачивать. И на доброе дело не жалко. Если что-то понравится вам, делайте предложения в Директе, как на аукционе: кто больше даст за изделие, тот его и получит. (Все изделия абсолютно новые, у меня нет даже фотографий в них) 1. Знаменитый Baiser du Dragon от Cartier абсолютно новая, белое золото, бриллианты и рубины 2. Часы Omega de Ville, Vintage, fine, золото 3. Ансамбль: серьги с подвеской белое золоты, крупные топазы, бриллианты, аметисты, цитрины 4. Ансамбль: серьги и подвеска на цепочке, золото и натуральные камни (кто подскажет, какие?) 5. Ансамбль: серьги-пуссеты золото и чёрный жемчуг, а также подвеска и кольцо из чёрного жемчуга Таити 6. Ансамбль: серьги, подвеска и кольцо — чёрный жемчуг Таити 7. Кулон золото, топазы, цитрины, аметисты, хризолиты и гранаты 8. Ансамбль: серьги, колье и кольцо, натуральный жемчуг, бриллианты и золото.
Как заверила известная писательница и блогер, все изделия абсолютно новые, у неё нет даже фотографий в них.
«Если что-то понравится вам, делайте предложения в Директе, как на аукционе: кто больше даст за изделие, тот его и получит», — пояснила Лена на своей страничке.
В комментариях к сообщению одни подписчики похвалили Ленину за доброту, другие удивились внушительному списку щедрых кавалеров- светская львица продаёт целых восемь комплектов драгоценностей, и при этом не успела в них даже пофотографироваться.
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