Лена Ленина распродаёт подарки бывших, чтобы купить аппарат КТ поликлинике

Фото из Instagram Лены Лениной

Восемь комплектов драгоценных украшений выставила на продажу в своём Instagram светская львица из Новосибирска Лена Ленина; на вырученные деньги она обещает купить КТ-аппарат для поликлиники, в которую обратилась её учительница.

Старенькая учительница Лены Лениной пожаловалась ей на бедность в их поликлинике. По её словам, там хватает необходимого медицинского оборудования, чтобы поставить диагноз.

«Мне так жалко стало, что я решила продать ювелирные подарки своих бывших и подарить поликлинике этот. Бывших уже не люблю, их подарки носить не буду. Только сейф из-за них приходится в банке оплачивать. И на доброе дело не жалко», — сообщила Ленина в своём Instagram.

Среди выставленных на продажу драгоценностей – золотые часы Omega de Ville, Vintage, fine; ансамбль из серёжек с подвеской из белого золота, украшенные драгоценными камнями, кольцо из чёрного жемчуга Таити.

Как заверила известная писательница и блогер, все изделия абсолютно новые, у неё нет даже фотографий в них.

«Если что-то понравится вам, делайте предложения в Директе, как на аукционе: кто больше даст за изделие, тот его и получит», — пояснила Лена на своей страничке.

В комментариях к сообщению одни подписчики похвалили Ленину за доброту, другие удивились внушительному списку щедрых кавалеров- светская львица продаёт целых восемь комплектов драгоценностей, и при этом не успела в них даже пофотографироваться.