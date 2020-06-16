Летел с огромной скоростью: в сеть попало видео ДТП со сбитой под Новосибирском 8-летней девочкой

Фото и видео из группы «Линёво.РФ»

Восьмилетняя девочка угодила под колёса авто под Новосибирском; летевший с большой скоростью водитель не заметил пешехода на зебре.

Видео страшной аварии с участием новосибирской школьницы появилось с сети. На кадрах — момент наезда автомобиля «Лада» на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по проспекту Мира под Новосибирском. Ролик опубликован в группе «Линёво.РФ» в социальной сети «ВКонтакте».

Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как девочка вышла на проезжую часть. Заметив летящее с большой скоростью авто, она бросилась бежать, но не успела добраться до противоположной стороны дороги.

Как уточнили в ГИБДД по Новосибирской области, инцидент произошёл 19 июня. Школьницу с различными травмами госпитализировали.

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