Мальчика порубило косилкой под Самарой

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Школьник трагически погиб в Самарской области; по неосторожности он попал под роторную косилку.

Силовики разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла в Богатовском районе. Как сообщает sova.info, там погиб ребёнок.



По предварительным данным, 13-летний мальчик во время игры с друзьями спрятался в траве около дороги "Андреевка — Буревестник". В это время по обочине на тракторе "Беларус" ехал 54-летний мужчина. Он косил траву. Мужчина не заметил ребенка и наехал на него роторной косилкой. Мальчик скончался на месте происшествия.



- Мы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", — рассказали в управлении Следственного комитета по Самарской области.

Напомним, 22 июня в Новосибирске утонул 9-летний мальчик.