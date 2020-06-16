Масочный режим в Новосибирске: журналисты Сиб.фм проверили, где «с этим строго», а где «можно договориться» – видео

Фото и видео Софии Березовской

С 28 мая и до 30 июня в Новосибирской области действует масочный режим – это значит, что появляться в общественных местах без лицевой защиты запрещено; журналисты Сиб.фм лично проверили, где «с этим строго», а где «можно договориться».

Опрос, проведённый накануне мэрией Новосибирска, показал, что масочный режим в сибирской столице соблюдают только 30 % жителей. Это при том, что предпринимателям предписывается отказывать в обслуживании посетителям без гигиенических масок. Из простых расчётов получается, что законный доступ в магазины и транспорт имеют чуть меньше трети новосибирцев. Конечно, это не так.

Чтобы выяснить, насколько качественно следят за исполнением распоряжения губернатора, я вместе с оператором отправился в небольшой рейд по магазинам и общественному транспорту Новосибирска. Будем не просто смотреть на людей без масок: мы будем одними из них. Наша задача – проверить сотрудников и увидеть реакцию на нарушителей.

В этом ролике – небольшой видеоотчёт с «масочной экскурсии». Многое осталось за кадром, но сохранилось в тексте.

Начинаем небезопасную как для здоровья, так и для кошелька прогулку с супермаркета «Лента» в торговом центре. На входной двери – ненавязчивая просьба надеть маску. Не слушаемся. Забегая вперёд, скажем, что во всех заведениях, которые мы посетили, висит надпись, призывающая соблюдать масочный режим.

Неподалёку от входа в ТЦ стоит охранник, но его мы не заинтересовали, поэтому заходим в магазин и становимся на кассу, прихватив с полки жвачку. Не успела очередь дойти до нас, кассир вежливо обращается: «Маску наденьте, пожалуйста». Достаём маски, надеваем. Со своей задачей «Лента» справилась. Идём дальше.

Вдоль улицы много магазинов одежды – заходим в один из них – цены посмотреть, себя показать. Нас заметили куда раньше.

«Маску наденьте, пожалуйста, молодой человек!» – встрепенулась продавец.

«Без маски совсем не пускаете?», – уточняю на всякий случай.

«Совсем не пускаем», – отрезала работница.

Надеваем маску и мысленно ставим плюсик внимательным сотрудникам.

Заинтересовавшись, как отнесутся к покупателю без маски лавочники, подходим к ларьку «Фрукты-овощи».

«В какую цену клубника?» – нарываюсь на то, чтобы меня обслужил продавец.

«350 рублей за килограмм, но могу дешевле отдать», – как ни в чём не бывало отвечает лавочник со спущенной с лица маской.

Что же, цены кусаются, а полное отсутствие гигиенической маски на лице покупателя никак не смутило продавца, поэтому идём в следующее место.

Пускают ли без маски в аптеку? Проверив две, смело отвечаем утвердительно. Привлекаю внимание всё так же – вопросом о товаре. Убедившись в том, что город снабжён наобум взятым мной ибупрофеном, отправляемся перекусить.

К счастью, рядом расположен ресторан KFC, работающий через окошко. Подхожу заказывать еду, перед этим демонстративно убрав маску в карман.

Все люди в очереди ожидания заказа – в медицинских масках. Можно почувствовать себя белой вороной, но сейчас не до этого – мой твистер уже готов. Показываю чек и получаю свой заказ. Масочный режим? Не слышали.

Метро – самое популярное место в Новосибирске. Решили поэкспериментировать: стягиваю маску на подбородок так, чтобы лицо оставалось неприкрытым. Возле турникетов стоит работник метрополитена – отправляюсь оплачивать проезд прямо у него на глазах. Турникет уже позади, но надеть маску, как полагается, меня никто не попросил.

Несмотря на это, следует отдать должное – все пассажиры метро в масках. Кто-то в тканевой, кто-то в медицинской, но у всех есть лицевая защита.

Выходим на другой станции метро и подходим к работницам у турникета, чтобы выведать статистику от достоверного источника.

По их заверению, в отличие от первой недели после указа губернатор Андрея Травникова, сейчас люди стали намного дисциплинированней и пассажиры без маски почти не встречаются. Сотрудницы метрополитена говорят, что 99 % людей, которых они видят каждый день на работе, соблюдают масочный режим.

Повышаем ставки – заходим в один из крупнейших торговых центров Новосибирска «Галерея». Захожу не просто со сдвинутой маской, нагло вешаю её на одно ухо.

К сожалению, нашу наглость никто не оценил – охранник слишком поглощён аппаратом, замеряющим температуру посетителей. Ему бы напарника. А пока «Галерея» получает «неуд».

Настало время освежиться – подходим к уличной фляге с квасом. Продавец заинтересовалась только объёмом нужного нам стакана напитка. Что же, берем 0,2 и продолжаем прогулку.

На пути ещё один продуктовый магазин. На этот раз «Ярче». Символически беру попкорн и отправляюсь на кассу.

«Приходите еще!» – всё, что мы услышали от продавца.

Появляются мысли, что, судя по всему, маска – это всего лишь формальность.

С метрополитеном разобрались, а как отнесутся к человеку без маски, например, в троллейбусе? Пока ждём на остановке – заглядываем в проезжающие маршрутки и автобусы. Заметили интересную деталь: в маршрутках 100 % людей сидят в масках, а в автобусах всегда есть пара-тройка нарушителей.

Троллейбус подъехал к остановке. Зайдя внутрь, проходим мимо кондуктора, не получив никаких предупреждений. Ждём.

«Наденьте маску, пожалуйста», – привлёк наше внимание кондуктор.

Последовав просьбе, продолжаем поездку.

Возле остановки нас встречает универсам «Горожанка». Супермаркет «Лента» справился со своей задачей, посмотрим, что будет здесь.

Маску держу в руках, проходя мимо охранника. На входе – никаких проблем. Журналисты люди небогатые, поэтому пакетик кофе нас вполне устроит. Законно отстаиваем очередь, незаконно держа в руках маску. Протягиваю товар продавщице.

«Маску так и будете в руках держать?» – ехидничает она.

Спорить с продавщицами не мой конек, поэтому набравшись смелости, отвечаю: «А что, надеть надо?».

Ответа на вопрос не последовало: кассир молча пробила кофе и выдала чек.

Наглость – второе счастье.

Напоследок оставили поликлинику. Самим было интересно узнать, пустят ли нас в медицинское учреждение без маски. Проходим без проблем мимо охранника на вахте и двигаемся к регистратуре узнавать, можно ли записаться к врачу.

К врачу записаться, как оказалось, можно.

Не получив замечаний про отсутствие гигиенической маски, уже сами спрашиваем: «Нужно ли вообще надевать маску в поликлинике?». Получаем утвердительный ответ и уходим смотреть на результаты эксперимента.

Из 13 мест, в которых мы побывали, только в трёх нас попросили надеть маску.

Однако, несмотря на то, что, как видно, заведения не особо следят за исполнением распоряжения губернатора, многие новосибирцы уже привыкли надевать маску в общественном месте, здесь уже сказывается самодисциплина. Например, на станциях и в поездах метро больше 90 % людей были в масках. Но важно помнить, что надевать её нужно не только в метро, но и в любом многолюдном месте.