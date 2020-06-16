Материнский капитал 2020: как можно распорядиться деньгами до и после 3 лет

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Теперь материнский капитал выдаётся не только на второго ребёнка, но и на первенца, рождённого в 2020 году. Размер выплат увеличился, как и число способов потратить эти деньги по предусмотренным законом направлениям.

С 15 апреля 2020 года материнский капитал оформляется автоматически. Семьям с детьми можно не обращаться в ПФР при рождении ребёнка.

За рождение или усыновление первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года, выплачивается материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

По действующему законодательству, сейчас средства маткапитала можно направить на накопительную пенсию. Другие цели — улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей или реабилитацию детей-инвалидов.

Кроме того, сейчас семьям с низкими доходами, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд России перечисляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребенка.

Напомним, в июне в Госдуму внесли поправки о смене назначения материнского капитала, они касаются тех женщин, которые передумали направлять эти средства на свою будущую пенсию.