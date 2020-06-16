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МФЦ в Новосибирской области вернутся к прежнему режиму работы

сегодня 13:54

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Новосибирские власти отменили ограничения в работе МФЦ; решение вступит в силу 25 июня.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, которое отменяет ограничения в работе МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Ранее многофункциональные центры работали только по предварительной записи. С 25 июня это правило отменено.

«Записаться в МФЦ на получение государственных и муниципальных услуг можно непосредственно в филиалах, а также как и ранее – через Единую справочную службу «052», сайт https://www.mfc-nso.ru/ и мобильное приложение. При посещении МФЦ просим граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах», – цитирует пресс-служба слова и. о. министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова.

Напомним, 23 июня стало известно, что в шести районах Новосибирской области ввели режим ЧС из-за засухи.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
мфц

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