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«Мне не хочется верить в это»: глава Тувы прокомментировал смерть верховного ламы от коронавируса

сегодня 21:05

Фото из Instagram Шолбана Кара-оола

Верховный лама Тувы умер после заражения коронавирусом; глава республики шокирован известием о его кончине.

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол выразил соболезнования близким умершего от коронавируса верхового ламы. Видеообращение он 23 июня опубликовал в своём Instagram-аккаунте.

«Мне не хочется верить в это известие. Ему ещё 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Я выражаю слова соболезнования своему народу», – сказал Кара-оол.

VIII Камбы-лама буддистов Тувы Джампел Лодой умер после заражения коронавирусом 23 июня. Его госпитализировали в середине месяца в крайне тяжёлом состоянии. Позже он был введён в искусственную кому.

Напомним, в конце мая коронавирусом заразился глава Тувы – сейчас он здоров.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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