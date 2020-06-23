«Мне не хочется верить в это»: глава Тувы прокомментировал смерть верховного ламы от коронавируса
Фото из Instagram Шолбана Кара-оола
Верховный лама Тувы умер после заражения коронавирусом; глава республики шокирован известием о его кончине.
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол выразил соболезнования близким умершего от коронавируса верхового ламы. Видеообращение он 23 июня опубликовал в своём Instagram-аккаунте.
«Мне не хочется верить в это известие. Ему ещё 45 нет. Но я получил свидетельство от врачей и подтверждаю, что Тува понесла большую утрату. Я выражаю слова соболезнования своему народу», – сказал Кара-оол.
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Соболезную народу Тувы в связи с кончиной нашего Камбы-Ламбы Джампела Лодоя #КамбыЛама #ДжампелЛодой #память #скорбь #буддизм #Тыва
VIII Камбы-лама буддистов Тувы Джампел Лодой умер после заражения коронавирусом 23 июня. Его госпитализировали в середине месяца в крайне тяжёлом состоянии. Позже он был введён в искусственную кому.
Напомним, в конце мая коронавирусом заразился глава Тувы – сейчас он здоров.
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