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Музыкальный марафон на радио «Городская волна» – лучшие новосибирские исполнители на 101.4 FM!

сегодня 12:26

Фото: «Выбери Радио» в Новосибирске

Уже в четвёртый раз на радио «Городская волна» проходит творческий конкурс-фестиваль «Звёздные имена Новосибирска»; каждый год открываются новые таланты, десятки творческих людей и коллективов становятся известными на весь город.

С 23 по 26 июня на «Городской волне 101.4 FM» мы будем вспоминать, как проходил конкурс в прошлые годы. Каждый будний день с 8:00 до 11:00 в эфире утренней программы «Новосибирск – главный!» ведущие общаются с победителями и призёрами Первого, Второго и Третьего фестивалей. Дмитрий Молот и Вадим Белинский узнают у финалистов конкурса, изменилось ли что-то после участия в «Звёздных именах Новосибирска», нравится ли, что их песни играют на радио «Городская волна», какие чувства они испытывают от того, что их голоса звучат в эфире; ведущие вместе с артистами вспоминают, как проходили масштабные гала-концерты на главной площадке города.

А в воскресенье, 28 июня, всех слушателей ждёт грандиозный музыкальный марафон! Весь день в эфире будут звучать голоса победителей и призёров прошлых лет.

Лучшие новосибирские исполнители – на «Городской волне 101.4 FM»!

Тем временем «Звёздные имена Новосибирска 2020» в самом разгаре. Участники прошли заочный отборочный этап, и совсем скоро на сайте «городскаяволна.рф» начнется онлайн-голосование.

Напомним, главный приз городского творческого конкурса-фестиваля талантов «Звёздные имена Новосибирска» – продвижение на радио на сумму в 200 000 рублей и выступление на грандиозном гала-концерте!

Организаторы: радио «Городская волна» и Молодёжный центр «Пионер».

Возрастные ограничения 16+

Автор:
Олеся Сметанникова

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