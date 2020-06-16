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На месте памятника погибшим в ВОВ хотят построить храм под Новосибирском

сегодня 10:29

Фото с сайта администрации Убинского района

В Убинском районе собираются снести памятник погибшим в годы ВОВ; на его месте планируют построить церковь.

В Новосибирской области власти Убинского района решили снести памятник жителям района, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в паблике «Убинский вестник» в социальной сети «ВКонтакте».

Информация о сносе памятника также размещена на сайте районной администрации.

«В связи с принятием решения о строительстве храма остро стал вопрос о полном демонтаже памятника, так как он будет мешать при строительстве и не вписывается в архитектурный облик будущего храма. Плиты с фамилиями наших земляков, павших в годы Великой Отечественной войны, предлагается передать в районный музей», – уточняют авторы инициативы.

Примечательно, что информация о сносе памятника появилась на сайте администрации Убинского района в День Памяти и скорби – 22 июня.

Жителям района предложили высказать своё мнение по поводу инициативы. Вместе с тем администрация проинформировала, что строители уже в ближайшее время готовы начать работы по возведению фундамента для храма.

Напомним, в Новосибирске общественники предложили установить памятник врачам, погибшим от коронавируса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

церковь
памятник
Убинский район

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