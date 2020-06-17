Надежда Бабкина сменила имидж после выздоровления от COVID-19

Фото с сайта instagram.com

Эстрадная певица Надежда Бабкина сделала короткое каре и надела яркое синее платье; поклонники оценили новый образ исполнительницы, излечившейся от коронавируса.

Эстрадная певица Надежда Бабкина сменила имидж и сфотографировала себя. Снимок опубликован на официальной странице исполнительницы в instagram.com

На фото видно, что ведущая программы “Модный приговор” надела воздушное платье в горошек и сделала короткое каре. Образ дополнили ярко-красные туфли и украшения из жемчуга.

Коллеги по цеху считают, что певица, сбросившая вес из-за болезни, стала выглядеть ярче и позитивнее.

"Обалдеть! Красота какая!" – пишет певица Варвара.

"Красотка!" – комментирует певица Анита Цой.

Стоит отметить, что Бабкина пожаловалась на состояние здоровья 1 апреля. Чуть позже её состояние ухудшилось настолько, что женщину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Напомним, 22 июня Алла Пугачева и Лолита Милявская сменили стрижку.