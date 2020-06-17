Надежда Бабкина сменила имидж после выздоровления от COVID-19
Фото с сайта instagram.com
Эстрадная певица Надежда Бабкина сделала короткое каре и надела яркое синее платье; поклонники оценили новый образ исполнительницы, излечившейся от коронавируса.
Эстрадная певица Надежда Бабкина сменила имидж и сфотографировала себя. Снимок опубликован на официальной странице исполнительницы в instagram.com
На фото видно, что ведущая программы “Модный приговор” надела воздушное платье в горошек и сделала короткое каре. Образ дополнили ярко-красные туфли и украшения из жемчуга.
Коллеги по цеху считают, что певица, сбросившая вес из-за болезни, стала выглядеть ярче и позитивнее.
"Обалдеть! Красота какая!" – пишет певица Варвара.
"Красотка!" – комментирует певица Анита Цой.
Стоит отметить, что Бабкина пожаловалась на состояние здоровья 1 апреля. Чуть позже её состояние ухудшилось настолько, что женщину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Напомним, 22 июня Алла Пугачева и Лолита Милявская сменили стрижку.
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