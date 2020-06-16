Не сломались, а готовятся: в Новосибирском зоопарке объяснили проблему с покупкой билетов через сайт

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирцы обеспокоились тем, что сайт зоопарка висит при покупке билета; сотрудники учреждения объяснили ситуацию.

Жители Новосибирска обратились в редакцию Сиб.фм с тем, что сайт Новосибирского зоопарка висит, через него невозможно купить билет. Ранее власти области и само учреждение анонсировали открытие парка 24 июня.

В Новосибирском зоопарке корреспонденту Сиб.фм сообщили, что билеты поступят в продажу в день открытия, а с сайтом всё в порядке. Также сотрудница заведения рекомендовала и в будущем приобретать билеты день в день.

Напомним, 23 июня Новосибирский зоопарк анонсировал новые правила работы.