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Не сломались, а готовятся: в Новосибирском зоопарке объяснили проблему с покупкой билетов через сайт

сегодня 16:39

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Новосибирцы обеспокоились тем, что сайт зоопарка висит при покупке билета; сотрудники учреждения объяснили ситуацию.

Жители Новосибирска обратились в редакцию Сиб.фм с тем, что сайт Новосибирского зоопарка висит, через него невозможно купить билет. Ранее власти области и само учреждение анонсировали открытие парка 24 июня.

В Новосибирском зоопарке корреспонденту Сиб.фм сообщили, что билеты поступят в продажу в день открытия, а с сайтом всё в порядке. Также сотрудница заведения рекомендовала и в будущем приобретать билеты день в день.

Напомним, 23 июня Новосибирский зоопарк анонсировал новые правила работы.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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