Новосибирец попал в реанимацию после падения на него остановки: возбуждено уголовное дело

Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после падения остановки на мужчину; новосибирец всё ещё не может ходить, а его жена собирается судиться с администрацией.

По факту падения остановки на новосибирца Владимира Гренгроса в Первомайском районе возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. СК начал расследование в отношении сотрудников администрации – в их действиях присутствуют признаки халатности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в начале июня на 42-летнего мужчину на автобусной остановке «Микрорайон весенний» упала металлическая конструкция. С тяжёлыми травмами его госпитализировали, где провели операцию.

Позже Сиб.фм стало известно, что жена мужчины Гульфия пыталась связаться с чиновниками из администрации Первомайского района по вопросам компенсации ущерба — сейчас Владимир всё ещё в тяжёлом состоянии в больнице. Врачи не могут дать прогноз, сколько времени потребуется для того, чтобы он вновь мог ходить. Гульфия планирует обратиться с иском в суд для взыскания компенсации на период нетрудоспособности мужа.

Напомним, ранее стало известно, что падением автобусной остановки на новосибирца заинтересовался Следственный комитет.