Новосибирские власти отчитались о готовности к проведению парада Победы

Фото Никиты Давыденко/Сиб.фм

В Новосибирской области готовятся к массовым мероприятиям; зрители смогут увидеть военный парад по ТВ или в интернете.

В этом году праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут без участия зрителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства по региону.

Оперативный штаб региона провёл заседание по вопросам мер безопасности при проведении парада Победы и общероссийского голосования.

Военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в ВОВ, и вечерний артиллерийский салют состоятся 24 июня в Новосибирске. Для удобства и безопасности зрителей будет проведена масштабная телетрансляция – в два раза увеличат количество телекамер, точек съёмки.

Также особая подготовка ведётся к общероссийскому голосованию по Конституции, в котором примут участие более 2 миллионов человек. В регионе будет 2012 участков для голосования, за каждым из которых закрепят сотрудника полиции и сотрудника МЧС для обеспечения безопасности.

«Особое внимание в период проведения общероссийского голосования будет уделяться вопросам обеспечения антитеррористической защищённости, общественной и противопожарной безопасности мест голосования. Сотрудниками территориальных органов МВД и МЧС России будут проверены все участки для голосования на соответствие требованиям и проведены тренировки и инструктаж работников территориальных и участковых избирательных комиссий по отработке алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций», – сообщила пресс-служба.

По итогам заседания профильным органам власти и органам местного самоуправления региона направили рекомендации по обеспечению безопасности парада Победы и общероссийского голосования.

Напомним, 22 июня Сиб.фм рассказал о погоде в день проведения парада Победы.