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Новосибирский зоопарк получит субсидию в 22 миллиона рублей

сегодня 12:34

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирский зоопарк направили дополнительную помощь; деньги пойдут на корма и содержание животных, а также на зарплату сотрудникам.

Правительство Новосибирской области направило 22 миллиона рублей в качестве субсидии зоопарку имени Р. А. Шило. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Содержание зоологической коллекции и обеспечение функционирования организации осуществляется в большей степени за счёт предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Предоставление субсидии из областного бюджета позволит Новосибирскому зоопарку направить финансовые средства на приобретение кормов для животных, выплату заработной платы работникам, оплату коммунальных услуг, охрану, содержание и дезинфекцию территории зоопарка», – приводятся в сообщении слова и. о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова.

Ранее Новосибирскому зоопарку уже предоставляли внеочередную адресную поддержку в размере 27,5 млн рублей.

Напомним, 22 июня губернатор Новосибирской области объявил, что зоопарк откроется 24 июня.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
Новосибирский зоопарк
субсидии

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