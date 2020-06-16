Новосибирский зоопарк получит субсидию в 22 миллиона рублей

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

В Новосибирский зоопарк направили дополнительную помощь; деньги пойдут на корма и содержание животных, а также на зарплату сотрудникам.

Правительство Новосибирской области направило 22 миллиона рублей в качестве субсидии зоопарку имени Р. А. Шило. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Содержание зоологической коллекции и обеспечение функционирования организации осуществляется в большей степени за счёт предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Предоставление субсидии из областного бюджета позволит Новосибирскому зоопарку направить финансовые средства на приобретение кормов для животных, выплату заработной платы работникам, оплату коммунальных услуг, охрану, содержание и дезинфекцию территории зоопарка», – приводятся в сообщении слова и. о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова.

Ранее Новосибирскому зоопарку уже предоставляли внеочередную адресную поддержку в размере 27,5 млн рублей.

Напомним, 22 июня губернатор Новосибирской области объявил, что зоопарк откроется 24 июня.