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Обращение Путина 23 июня 2020 на «России 24»: смотреть онлайн-трансляцию

сегодня 17:17

Фото kremlin.ru

Путин выступит с обращением к россиянам по ситуации с коронавирусом; прямой эфир начнётся сегодня вечером.

Президент России выступит с обращением к нации по вопросам борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, речь запланирована на сегодня, 23 июня. Предварительное время начала – после 15:00 по московскому времени (19:00 нск).

В ходе обращения глава государства доложит об актуальной ситуации с эпидемией коронавируса в России. Речь в том числе будет идти об эффективности ограничительных мер, которые принимали ранее и начали ослаблять сейчас.

Прямая трансляция выступления будет доступна в эфире телеканала «Россия 24». Также Сиб.фм предлагает читателям посмотреть её здесь.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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