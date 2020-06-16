Обращение Путина 23 июня 2020 на «России 24»: смотреть онлайн-трансляцию

Фото kremlin.ru

Путин выступит с обращением к россиянам по ситуации с коронавирусом; прямой эфир начнётся сегодня вечером.

Президент России выступит с обращением к нации по вопросам борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в стране. Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, речь запланирована на сегодня, 23 июня. Предварительное время начала – после 15:00 по московскому времени (19:00 нск).

В ходе обращения глава государства доложит об актуальной ситуации с эпидемией коронавируса в России. Речь в том числе будет идти об эффективности ограничительных мер, которые принимали ранее и начали ослаблять сейчас.

Прямая трансляция выступления будет доступна в эфире телеканала «Россия 24». Также Сиб.фм предлагает читателям посмотреть её здесь.