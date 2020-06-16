Обращение Путина 23 июня: где и во сколько смотреть
Фото с сайта kremlin.ru
Президент Владимир Путин во вторник обратится к гражданам России; выступление главы государства покажут в эфире федеральных каналов.
Российский лидер выступит сегодня, 23 июня, с очередным обращением к нации в связи с пандемией коронавируса. Прямое включение с участием Владимира Путина начнётся ориентировочно в 15:00 по-московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства.
Дмитрий Песков уточнил, что обращение президента будет связано с текущей ситуацией по коронавирусу, а также перспективах борьбы с распространением болезни.
Выступление будут транслировать основные федеральнее каналы. Также телеобращение Владимира Путина можно будет увидеть на сайте Сиб.фм.
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