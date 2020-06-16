Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Обращение Путина 23 июня: названо новое время выступления

сегодня 20:44

Фото kremlin.ru

Президент Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом; начало обращения перенесли на более позднее время.

Обращение президента России к нации перенесли – оно состоится после 17:30 по московскому времени (21:00 нск). Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что глава государства выступит после 15:00 по Москве. О переносе сообщает телеканал «Россия 24» в бегущей строке.

В ходе обращения к нации Путин расскажет об итогах борьбы с эпидемией коронавируса и о состоянии российской экономики в период кризиса, который она вызвала.

Ранее Сиб.фм начал прямую трансляцию выступления президента. Она доступна по этой ссылке.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

90909
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
73017
Помолодели обе: Пугачёва сделала «рваную» чёлку, а Лолита обрезала каре
42374
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41705
Успейте передать показания и оплатить электроэнергию до повышения тарифов
41180
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39580
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
36028
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки