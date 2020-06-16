Обращение Путина 23 июня: названо новое время выступления

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Президент Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом; начало обращения перенесли на более позднее время.

Обращение президента России к нации перенесли – оно состоится после 17:30 по московскому времени (21:00 нск). Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что глава государства выступит после 15:00 по Москве. О переносе сообщает телеканал «Россия 24» в бегущей строке.

В ходе обращения к нации Путин расскажет об итогах борьбы с эпидемией коронавируса и о состоянии российской экономики в период кризиса, который она вызвала.

Ранее Сиб.фм начал прямую трансляцию выступления президента. Она доступна по этой ссылке.