Обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом 23 июня: прямая трансляция

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Президент России обратится к нации с информацией по обстановке с эпидемией коронавируса; Путин доложит об актуальной ситуации на сегодняшний день.

Владимир Путин выступит с обращением к нации сегодня, 23 июня. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По предварительным данным, обращение запланировано на 15:00 по московскому времени (19:00 нск).

В ходе выступления Путин расскажет об актуальной ситуации с эпидемией коронавируса в России. Речь также будет идти об эффективности ограничительных мер, которые принимали ранее и начали ослаблять сейчас.

Прямая трансляция выступления будет доступна в эфире телеканала «Россия 24». Также Сиб.фм предлагает читателям посмотреть её здесь.

Напомним, сегодня в России выявили почти 7,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.