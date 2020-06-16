Онлайн-билеты, маски и социальная дистанция: как будет работать Новосибирский зоопарк после открытия

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Зоопарк имени Р. А. Шило рассказал о новых правилах функционирования после открытия; парк существенно увеличил время работы.

Сегодня, 23 июня, Новосибирский зоопарк опубликовал новые правила работы в условиях пандемии коронавируса. Парк возобновит свою работу свою работу в среду, 24 июня.

В Новосибирском зоопарке ввели новые правила посещения:

билеты можно будет купить только на официальном сайте zoonovosib.ru;

зоопарк продлевает свою работу: вход будет открыт до 21:00, выход — до 23:00;

обязательное соблюдение масочного режима;

социальная дистанция. У входа, у вольеров и в других популярных местах нанесена специальная разметка;

все павильоны закрыты для посещения;

зона аттракционов и летние кафе до особого разрешения Роспотребнадзора остаются закрытыми;

откроются только несколько точек по продаже воды;

на территории зоопарка устроены места, где можно помыть руки. На входе, в туалетах и на территории зоопарка установлены санитайзеры.

Также сотрудники зоопарка отметили, что на его территории регулярно проводят дезинфекцию лавочек, поручней у барьеров и других поверхностей, которых люди касаются руками.

Напомним, 23 июня стало известно, что областное правительство направит Новосибирскому зоопарку субсидию в 22 миллиона рублей.



