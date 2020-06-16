Онлайн-билеты, маски и социальная дистанция: как будет работать Новосибирский зоопарк после открытия
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
Зоопарк имени Р. А. Шило рассказал о новых правилах функционирования после открытия; парк существенно увеличил время работы.
Сегодня, 23 июня, Новосибирский зоопарк опубликовал новые правила работы в условиях пандемии коронавируса. Парк возобновит свою работу свою работу в среду, 24 июня.
В Новосибирском зоопарке ввели новые правила посещения:
билеты можно будет купить только на официальном сайте zoonovosib.ru;
зоопарк продлевает свою работу: вход будет открыт до 21:00, выход — до 23:00;
обязательное соблюдение масочного режима;
социальная дистанция. У входа, у вольеров и в других популярных местах нанесена специальная разметка;
все павильоны закрыты для посещения;
зона аттракционов и летние кафе до особого разрешения Роспотребнадзора остаются закрытыми;
откроются только несколько точек по продаже воды;
на территории зоопарка устроены места, где можно помыть руки. На входе, в туалетах и на территории зоопарка установлены санитайзеры.
Также сотрудники зоопарка отметили, что на его территории регулярно проводят дезинфекцию лавочек, поручней у барьеров и других поверхностей, которых люди касаются руками.
Напомним, 23 июня стало известно, что областное правительство направит Новосибирскому зоопарку субсидию в 22 миллиона рублей.
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