Опять сто пять: почему в Новосибирске каждый день выявляют одинаковое количество заражённых коронавирусом

Фото Густаво Зырянова/Михаила Докукина/Сиб.фм

В Новосибирской области сегодня выявили 106 случаев заражения коронавирусом, накануне – 109, перед этим – 105, а ещё за день до этого снова 109. Подобные ежедневные показатели в регионе наблюдаются уже на протяжении почти месяца. Сиб.фм собрал мнения новосибирцев и экспертов об удивительно стабильной статистике, чтобы выяснить, почему это происходит.

«Ставлю на 106»

Почти месяц в Новосибирской области каждые сутки регистрируют от 102 до 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные ежедневно предоставляет региональный оперативный штаб. На сегодняшний день в области выявили уже 5248 пациентов с подтверждённым диагнозом.

Как следует из статистики оперативного штаба, суточный прирост составил больше 100 пациентов 29 мая – тогда заболели сразу 103 человека. С того дня число заражённых за сутки ни разу не было меньше 102 и больше 109.

У жителей Новосибирска такая статистика почему-то вызывает подозрение. Они высказывают своё мнение в комментариях под постами в социальной сети «ВКонтакте». При этом каких-то разумных доводов комментаторам привести пока не удаётся – их смущает лишь стабильность на протяжении почти месяца.

«Кто ставил на 106, заберите свой выигрыш!» – иронизирует в паблике «Инцидент Новосибирск» Владислав.

Ежедневно под сводками о новых выявленных пациентах появляются подобные комментарии – с подозрениями в фальсификации данных. Некоторые устраивают на этом фоне своеобразные эстафеты и пытаются угадать, сколько будет заболевших на следующий день.

«Кто-то вчера говорил, что сегодня 106 будет – угадал!» – пишет Роман.

Стоит отметить, что подобные данные о заболевших действительно могут выглядеть странно – у новосибирцев есть основания полагать, что это не случайное явление. Ранее в регионе не наблюдалось настолько стабильного суточного прироста. Впрочем, статистика по коронавирусу вызывает сомнения не только в Новосибирской области.

Не сошлось

В середине июня Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в стране за апрель. Там было сказано, что за месяц умерли 2712 человек. У 1660 из них заражение коронавирусной инфекцией стало основной причиной смерти, сообщалось в докладе ведомства.

В то же время данные Росстата кардинально отличались от показателей оперативного штаба. По данным последнего, за апрель (с учётом 17 смертей в марте) скончались 1169 человек. Таким образом, число умерших по статистике Росстата отличается от данных оперштаба в 1,4 раза. Объяснение этому удалось найти не сразу – представитель ВОЗ в России тогда коротко высказалась, что статистика в стране сложна для понимания, так как отличается от данных других государств.

Тем не менее сегодня, 23 июня, глава Росстата Павел Малков в интервью изданию РБК прокомментировал инцидент. По словам руководителя ведомства, различия наблюдаются потому, что Росстат берёт данные о смертности единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а оперштаб публикует оперативные данные, которые вносятся в систему вручную.

Малков подчеркнул в беседе с изданием, что подделывать статистические данные не имеет смысла. Более того, сделать незаметно это невозможно, считает глава профильного ведомства.

«Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать. Если речь про качественный показатель с проработанной методологией, то любые попытки повлиять на итоговые цифры через искажение входных данных обязательно станут тут же заметными», – пояснил он.

Несмотря на это, избежать ошибок удаётся не всегда. По словам Павла Малкова, проблема в том, что предприятия могут предоставлять Росстату изначально неверные данные, которые повлияют на весь отчёт.

При чём тут статистика

Официально статистика по коронавирусу в России не искажается. Об этом ещё в конце мая на шоу Владимира Соловьёва заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Самым достоверным всегда считался показатель смертности. И мы одна из немногих, а гуру патологоанатомии говорят – единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило. Оно было, есть и остаётся. И это исключает возможность ошибки», – говорила она.

При этом в статистике смертности от коронавируса в Новосибирской области неоднократно сомневались как жители региона, так и местные СМИ. Так, Сиб.фм писал о первом случае заражения в Купинском районе – он же стал для населённого пункта летальным. В администрации подтвердили факт инфицирования 53-летнего местного бизнесмена, однако на сегодняшний день в статистике оперативного штаба не было данных о смерти человека в таком возрасте.

Как рассказал Сиб.фм житель Купино, который попал в больницу после контакта с умершим, пациенту тогда сделали несколько тестов. Положительными из них оказались не все — именно по этой причине не сообщалось о смерти мужчины. Незадолго до этого главврач Купинской ЦРБ подчеркнул, что в районе не выявлено ни одного случая коронавируса.

Профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов в разговоре с Сиб.фм воздержался от версий о том, почему регион застрял на этапе «опять 105», однако отметил, что к стабилизации ситуации с коронавирусом это вряд ли имеет прямое отношение.

«Я думаю, это вопрос скорее политический, чем статистический», – коротко прокомментировал специалист.

Сергей Нетёсов подчеркнул, что у него есть несколько версий на этот счёт, однако озвучивать их не стал.