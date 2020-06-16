«Ошибки – элементарные»: глава Новосибирского отделения Пенсионного фонда объяснил причины отказа в выплатах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Более 300 тысяч семей получили после 1 июня выплату 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет в Новосибирской области; около 100 заявителям было отказано в пособии.

Уже в первый день выплату 10 000 рублей в регионе получили почти 300 тысяч человек. На сегодняшний день разовое пособие перечислено на 93 % детей в возрасте от 3 до 16 лет. Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области Александр Терепа рассказал Сиб.фм, по каким причинам обратившимся отказывают чаще всего.

«Часто это ошибки со стороны самих заявителей. Ведь обработка заявлений – процесс технологический. Система просто фиксирует неточности. Самые элементарные: фамилия, имя написаны с ошибкой – всё, система даёт отказ! Это было не тотально, но было. Кто-то торопился, были и другие причины. Люди получали отказы, на их взгляд, необоснованные, и это порождало эмоциональные, не всегда объективные оценки», – отметил Александр Терепа.

Случалось, что люди подавали заявления несколько раз и в разные места: на портале госуслуг, в МФЦ, а потом ещё в Пенсионный фонд. При этом бывало, что в двух, а то и в трёх местах они допускали одни и те же ошибки.

«Были ошибки в данных на ребёнка, неправильно указан лицевой счёт в банке или этот лицевой счёт принадлежит не тому лицу, кто имеет право на выплату. По закону это должны быть папа или мама, а не тётя или дядя. Или если это опекуны, тогда должны быть соответствующие документы. Бывает, что СНИЛСы у детей в семье перепутаны! Ну, суета, нервы, волнение. Это не в укор нашим гражданам. Мы понимаем, что с такими ситуациями будем сталкиваться ещё некоторое время», – рассказал Терепа.

В Пенсионном фонде также отметили, что часть людей, имеющих на это право, пока не обратились за выплатой. Подать заявление можно до 1 октября.

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