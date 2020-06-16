Останки 37 воинов перезахоронили в Ленобласти

Фото администрации Ленобласти

Торжественно-траурная церемония прошла в деревне Пижма Гатчинского района; там перезахоронили почти 40 павших в Великой отечественной войне.

В День памяти и скорби в Гатчинском районе перезахоронили останки 37 воинов Великой Отечественной войны. Торжественно-траурная церемония прошла 22 июня в деревне Пижма. Об этом сообщает Online47.

Речь идет об останках 37 воинов Красной Армии, найденных поисковыми отрядами за последние два года. Сегодня их похоронили на братском захоронении воинов-ополченцев второй гвардии Дивизии народного ополчения, погибших в боях с фашистами в 1941 году.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, поисковым отрядам удалось найти 8 смертных медальонов. Из них только три удалось прочитать, а еще один находится на расшифровке.

Среди опознанных героев – красноармейцы Алексей Николаевич Снежин, Владимир Георгиевич Михайлов и Жагипар Кайларов. В церемонии перезахоронения героев приняли участие представители администрации Гатчинского района и члены поисковых отрядов.

Участие в церемонии приняли и родственники одного из погибших воинов. Почтить память своего предка Алексея Снежина, самоотверженно защищавшего Родину, приехали его внучка и племянница со своими детьми.

Напомним, 22 июня Сиб.фм проводил прямую трансляцию минуты молчания — самые интересные моменты можно посмотреть здесь.