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От коронавируса умер верховный лама Тувы

сегодня 20:46

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Верховный лама Тувы скончался после заболевания коронавирусом; ранее его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

От последствий, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, умер верховный лама Тувы. Об этом 23 июня сообщает РИА-Новости.

Ранее Сиб.фм сообщал, что VIII Камбы-лама буддистов Тувы Джампел Лодой был введён в искусственную кому. Он попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

Глава республики Тува Шолбан Кара-олл прокомментировал новость о его смерти:

«Мне не хочется верить в это известие. Ему нет еще 45».

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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