От коронавируса умер верховный лама Тувы
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
Верховный лама Тувы скончался после заболевания коронавирусом; ранее его госпитализировали в тяжёлом состоянии.
От последствий, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, умер верховный лама Тувы. Об этом 23 июня сообщает РИА-Новости.
Ранее Сиб.фм сообщал, что VIII Камбы-лама буддистов Тувы Джампел Лодой был введён в искусственную кому. Он попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.
Глава республики Тува Шолбан Кара-олл прокомментировал новость о его смерти:
«Мне не хочется верить в это известие. Ему нет еще 45».
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают