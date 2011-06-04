Отложенный праздник: всё, что нужно знать о параде Победы и салюте в Новосибирске 24 июня

Фото Густаво Зырянова, Алексея Чистякова / Сиб.фм, пресс-службы ЦВО

Такого парада Победы в истории современной России ещё не было; мало того, что шествие военных и техники из-за коронавируса перенесено более чем на месяц – с 9 мая на 24 июня, так ещё и пройдёт без зрителей.

Военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдёт в Новосибирске 24 июня. Из-за коронавируса мероприятие не состоялось в привычную для всех россиян дату – 9 мая. Но и завтра шествие военных и техники можно будет увидеть только в телевизионной и интернет-трансляции: действующие ограничительные мероприятия не позволяют допускать скопления большого количества людей в одном месте.

Редакция Сиб.фм решила ответить на самые популярные вопросы о параде 24 июня: когда и где посмотреть трансляцию, как не застрять из-за перекрытых дорог, во сколько ждать праздничный салют и почему мероприятие – по примеру других регионов – не отменили?

Почему в Новосибирске не отменили парад Победы?

Многие города России вынуждены были отказаться от проведения парада из-за сложной эпидемиологической ситуации. Среди них – Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Ярославль, Якутск, Пенза, Вологда, Челябинск, Псков, Орёл, Петропавловск-Камчатский, Нижний Тагил, Красноярск, Барнаул.

При этом в Новосибирске, несмотря на довольно серьёзный ежедневный прирост новых заболевших, власти приняли решение о проведении мероприятия.

По словам мэра сибирской столицы Анатолия Локтя, решение о проведении парадов в городах принимает президент России.

«Затем каждый областной штаб по борьбе с коронавирусом принимает решение у себя в регионе, исходя из обстановки. Мы внимательно проанализировали ситуацию, есть ряд формальных показателей, по которым оценивается обстановка – заражаемость, количество проведённых тестов, коечный фонд. Исходя из этих показателей, мы приняли решение о проведении парада. Но риски будут минимизированы – парад пройдёт без зрителей», – заявил Анатолий Локоть.

Нет ли риска, что участники парада заразятся коронавирусом?

Как рассказал заместитель командующего 41-й общевойсковой армии по военно-политической работе, командующий парадом новосибирского гарнизона, полковник Владимир Перепелица, в отношении всех участников парада приняты максимально возможные меры защиты от коронавируса. Кроме того, военнослужащие сдали тесты на COVID-19.

«Все тесты отрицательные. Но если вдруг у кого-то будет выявлено заражение, такой человек немедленно будет изолирован», – сказал Перепелица.

Он также отметил, что перед въездом на военный аэродром, где трижды в неделю проходят репетиции, всем участникам измеряют температуру и выдают медицинские маски.

Однако во время самого парада военные будут маршировать без масок.

В какую сумму обойдётся парад без зрителей?

В Новосибирске на подготовку парада Победы, на котором будут только военнослужащие и не будет зрителей, потратят больше 1,5 млн рублей.

В распоряжении Сиб.фм имеется документ, в котором говорится, что муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ» потратит больше 382 тысяч рублей на декорацию центрального подиума для парада Победы. Стоять на нём будут высшие чиновники области и города, а также представители всех родов войск, участвующих в параде.

Кроме того, за услуги по оборудованию систем подвеса и сценических металлоконструкций «Городская дирекция творческих программ» заплатит более 1 миллиона 117 тысяч рублей.

Какие улицы перекроют из-за парада?

Движение транспортных средств будет ограничено в центре Новосибирска с раннего утра. В том числе будут перекрыты входы в метро на площади имени Ленина.

С 7:00 24 июня до 12:00 нельзя будет проехать:

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Ипподромской;

по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход.

Также в мэрии предупредили о временном ограничении 24 июня на следующих участках:

с 7:00 до 11:00 по чётной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе;

с 15:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа «Наутилус»;

с 22:00 до 23:00 по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.

«Ограничивается стоянка транспортных средств 24 июня с 7:00 до 12:00 на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 24 июня с 8:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа "Наутилус"», – добавили в администрации.

Кто примет участие в параде?

Более 2 тысяч военнослужащих и порядка 75 единиц техники примут участие в параде Победы в Новосибирске.

Впервые в 2020 году в новосибирском параде примут участие около 170 сотрудниц силовых структур.

«В парадном строю пройдут военнослужащие-женщины 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), а также представительницы других силовых структур – всего более 170 человек. Ранее в парадном строю принимала участие только одна женская коробка», – рассказали Сиб.фм в пресс-службе ЦВО.

В этом году курсанты Новосибирского высшего военного командного училища пройдут в формах военнослужащих времён Великой Отечественной войны: матросов, лётчиков, пехоты.

Ещё одним новшеством парада этого года станет участие модернизированных реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град» и комплексов беспилотных летательных аппаратов «Элерон».

Всего по главной улице Новосибирска проедут более 50 единиц военной техники. Среди них комплексы БпЛА «Орлан-10», бронированные автомобили «Тигр», «БТР», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», артиллерийские установки «НОНА-СВК», «Урал – 4320» с 2А65 «МСТА-Б» и танки Т-72Б3, боевые машины сопровождения из состава ракетного комплекса «Ярс».

Как увидеть закрытый парад и салют?

Совместно с телекомпаниями ГТРК «Новосибирск» и ОТС власти Новосибирска организовали трансляцию военного шествия войск Новосибирского гарнизона в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и парада Победы, а также праздничного салюта.

Начало трансляции парада Победы – в 10:00, продолжительность – ориентировочно, до 11:00.

Что касается салюта, то он традиционного начнётся в 22:00 и также будет транслироваться в эфире ГТРК и ОТС.

Кроме того, посмотреть мероприятия можно:

- на странице официального сайта города Новосибирска;

- на YouTube-канале «МЭР_и_Я»;

- в группе «Трансляции города Новосибирска» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Увидеть торжественное шествие военных и техники, а также салют можно будет и на сайте Сиб.фм.