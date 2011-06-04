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Парад победы 2020 в Новосибирске: прямая трансляция на Сиб.фм

сегодня 09:01

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Сегодня в Новосибирске пройдёт парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; впервые шествие военных и техники обойдётся без зрителей.

Военный парад войск Новосибирского гарнизона в честь 75-летнего юбилея Победы пройдёт сегодня, 24 июня, в сибирской столице. В нём примут участие более 2 тысяч военнослужащих и порядка 75 единиц техники. Из-за угрозы распространения коронавируса парад был перенесён с привычной россиянам даты — 9 мая — на 24 июня, при этом его нельзя будет увидеть вживую. Только — в трансляции, организованной региональными властями совместно с телекомпаниями ГТРК «Новосибирск» и ОТС.

Начало трансляции — в 10:00 по новосибирскому времени. За несколько минут до указанного времени, пожалуйста, обновите страницу.

Как уже писал Сиб.фм, в рамках трансляции жители региона смогут наблюдать в режиме реального времени проведение парада Победы, а в вечернем прямом эфире стать свидетелями праздничного салюта, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Кроме того, в этот день в режиме онлайн каждый желающий сможет увидеть в прямой телевизионной трансляции концерт без участия зрителей в Государственном концертном зале имени А.М. Каца, посвящённый Юбилею Победы в Великой Отечественной войне», – рассказал директор ГБУ НСО «ОТС» Сергей Эклер.

Напомним, 20 июня в Новосибирске прошла генеральная репетиция парада Победы.

Автор:
Александр Борисов
журналист

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Парад Победы

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