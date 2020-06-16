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Парад Победы 24 июня: какие улицы перекроют в Новосибирске

сегодня 12:59

Фото Алексея Чистякова/Сиб.фм

Завтра, 24 июня, в центре Новосибирска будет ограничено движение транспорта в связи с проведением парада Победы; публикуем полный список улиц, по которым нельзя будет проехать.

Движение транспортных средств будет ограничено в Новосибирске с раннего утра 24 июня в связи с проведением парада Победы в Великой Отечественной войне.

С 7:00 24 июня до 12:00 нельзя будет проехать:

  • по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
  • по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
  • по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
  • по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
  • по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
  • по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
  • по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
  • по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
  • по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
  • по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
  • по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Ипподромской;
  • по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход.

Также в мэрии предупредили о временном ограничении 24 июня на следующих участках:

  • с 7:00 до 11:00 по чётной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе;
  • с 15:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа «Наутилус»;
  • с 22:00 до 23:00 по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.

«Ограничивается стоянка транспортных средств 24 июня с 7:00 до 12:00 на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 24 июня с 8:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа "Наутилус"», – добавили в администрации.

Напомним, 20 июня прошла репетиция парада Победы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Новосибирск
Парад Победы

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