Парад Победы 24 июня: какие улицы перекроют в Новосибирске

Завтра, 24 июня, в центре Новосибирска будет ограничено движение транспорта в связи с проведением парада Победы; публикуем полный список улиц, по которым нельзя будет проехать.
Движение транспортных средств будет ограничено в Новосибирске с раннего утра 24 июня в связи с проведением парада Победы в Великой Отечественной войне.
С 7:00 24 июня до 12:00 нельзя будет проехать:
- по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
- по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
- по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
- по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
- по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
- по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
- по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
- по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
- по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
- по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Ипподромской;
- по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход.
Также в мэрии предупредили о временном ограничении 24 июня на следующих участках:
- с 7:00 до 11:00 по чётной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе;
- с 15:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа «Наутилус»;
- с 22:00 до 23:00 по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.
«Ограничивается стоянка транспортных средств 24 июня с 7:00 до 12:00 на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской; по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе. 24 июня с 8:00 до 23:00 по техническому проезду на участке от ул. Горской до пляжа "Наутилус"», – добавили в администрации.
Напомним, 20 июня прошла репетиция парада Победы.