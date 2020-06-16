Петицию против строительства мусорного полигона создали жители Бердска

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Жители Бердска разместили в сети петицию против строительства мусорного полигона; она адресована министру природных ресурсов России.

На сайте change.org появилась петиция жителей города Бердска, адресованная министру природных ресурсов России Дмитрию Кобылкину. Бердчане несогласны с решением властей построить на границе с городом мусорный полигон. По словам авторов петиции, уже начаты работы по строительству подъездных путей.

«Строительство полигона не учитывает розу ветров, направление движения грунтовых вод, экологическую ситуацию в городе с существующим полигоном ТБО, принципы заботы о здоровье и благополучии жителей города Бердска. Небезосновательно жители опасаются образования вместо полигона мусорной свалки.

Строительство полигона не учитывает главное – Бердск является санаторно-курортной зоной!» – говорится в тексте петиции.

Авторы также обращают внимание чиновника, что решение о строительстве полигона было принято без общественного обсуждения.

«В связи с этим призываем Вас предотвратить превращение уникального города, старейшего из крупнейших муниципальных образований Новосибирской области, города, обладающего богатыми рекреационными ресурсами, в город – свалку! Мы, жители города Бердска, на грани утраты доверия к власти, к тем, кто принимает такие безответственные и не взвешенные решения», – говорится в петиции.

Напомним, 21 июня жители Бердска начали собирать подписи против строительства мусорного полигона.