Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Господдержка для малого бизнеса под 2%. Получить

Почему так долго: эксперт назвал причину затянувшейся эпидемии коронавируса

сегодня 10:37

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Причина долгого угасания эпидемии коронавируса – в людях, которые не верят в опасность COVID-19; согласно опросам, почти треть россиян скептически относятся к коронавирусу.

Скептики, которые не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски, также являются причиной возникновения новых очагов заражения. Плато эпидемии коронавируса может продлиться более двух месяцев. Об этом рассказал «РИА Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше заражённых и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», – пояснил Тавадян.

Как отметил эксперт, по данным опросов, 30 % россиян скептически относятся к COVID-19.

Эксперт по статистике также сообщил, что плато эпидемии может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или пока не будет осуществлена всеобщая вакцинация.

По мнению иммунолога Виталия Зверева, вторая волна пандемии может начаться в России осенью, зимой распространение инфекции пойдёт на спад. При этом серьёзных ограничений из-за коронавируса уже не будет.

Напомним, по данным на утро 23 июня коронавирус в России выявлен у 592 280 человек, умерли от эпидемии больше 8 тысяч пациентов.

Автор:
Оксана Смирнова
Журналист

0

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

89108
Новое пособие для родителей-одиночек: кому положена выплата
42243
Коронавирус в Новосибирске – умерли 68 человек: сообщение оперативного штаба на 11:50 20 июня
41108
В России выявлено 8 248 новых случаев коронавируса: оперштаб
39486
В свидетельстве о смерти – COVID-19: от коронавируса в Новосибирске умерли 60 человек
35983
7843 человека в России заразились коронавирусом за сутки
35289
Коронавирус в России: заболели ещё почти восемь тысяч человек
33276
Выплата 10000 на ребёнка: Совет Федерации просит увеличить возраст получателей пособия до 18 лет