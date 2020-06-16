Почему так долго: эксперт назвал причину затянувшейся эпидемии коронавируса

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Причина долгого угасания эпидемии коронавируса – в людях, которые не верят в опасность COVID-19; согласно опросам, почти треть россиян скептически относятся к коронавирусу.

Скептики, которые не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски, также являются причиной возникновения новых очагов заражения. Плато эпидемии коронавируса может продлиться более двух месяцев. Об этом рассказал «РИА Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше заражённых и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины», – пояснил Тавадян.

Как отметил эксперт, по данным опросов, 30 % россиян скептически относятся к COVID-19.

Эксперт по статистике также сообщил, что плато эпидемии может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или пока не будет осуществлена всеобщая вакцинация.

По мнению иммунолога Виталия Зверева, вторая волна пандемии может начаться в России осенью, зимой распространение инфекции пойдёт на спад. При этом серьёзных ограничений из-за коронавируса уже не будет.

Напомним, по данным на утро 23 июня коронавирус в России выявлен у 592 280 человек, умерли от эпидемии больше 8 тысяч пациентов.