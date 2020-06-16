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Подростки избили беременную женщину-музыканта в Петербурге

сегодня 20:29

Фото с сайта pixabay.com

Подростки избили беременную женщину и её мужа в Петербурге; пострадавшие работают уличными музыкантами.

Подростки избили мужчину и женщину рядом со станцией метро «Рыбацкое» вечером 20 июня. Пострадавшие – уличные музыканты. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошёл на Тепловозной улице. В полицию поступило два вызова: в 19:08 и 19:15. На место прибыли два отряда полиции и патруль ОВО.

Пару госпитализировали в Горбольницу № 26. Медики зафиксировали перелом кости носа у женщины, также оказалось, что она находится на 13-й неделе беременности.

По словам пострадавших, подросткам не понравилась музыка. Обидчиков было пятеро, в возрасте от 14 до 17 лет. Полицейские просматривают записи камер видеонаблюдения, нападавших разыскивают.

Напомним, 17 июня стало известно об избиении гея в Новосибирске.

Автор:
Виталий Ягодин
Журналист

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Теги

полиция
Санкт-Петербург

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