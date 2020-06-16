Погода 24 июня: в день парада Победы в Новосибирске будут дожди и грозы

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В среду и четверг в Новосибирске пройдут дожди, возможны грозы; такой прогноз озвучили синоптики.

В день проведения парада Победы в Новосибирске погода не порадует сухой и солнечной погодой.

По данным сервиса Gismeteo.ru, 24 июня в Новосибирске пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы. Температура воздуха не поднимется выше отметки +26 градусов Цельсия.

Дождливым обещают и четверг, 25 июня. Вода с неба польётся с самого утра, а успокоится небесная канцелярия только к вечеру. Днём столбик термометра покажет +16...+20 градусов, ночью опустится до +13 градусов.

Напомним, новосибирским дачникам обещали заморозки.