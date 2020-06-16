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Погода в Новосибирске на 23 июня: жара и дожди

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня будет жарко и пасмурно; во второй половине дня ожидается дождь.

Во вторник, 23 июня, в Новосибирске будет жарко, но при этом дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +23 градусов. Во второй половине дня может начаться дождь. Также ожидается усиление ветра до 8 метров в секунду.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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