Погода в Новосибирске на 23 июня: жара и дожди

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня будет жарко и пасмурно; во второй половине дня ожидается дождь.

Во вторник, 23 июня, в Новосибирске будет жарко, но при этом дождливо. Такие данные приводит сайт Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, температура воздуха днём поднимется до +23 градусов. Во второй половине дня может начаться дождь. Также ожидается усиление ветра до 8 метров в секунду.