Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в беременности

Фото instagram.com/buzova86

Бузова заставила поклонников гадать, беременна ли она; певица встречается с блогером из Новосибирска Давидом Манукяном.

Новый пост певицы Ольги Бузовой в Instagram спровоцировал слухи о её беременности. Философская подпись ведущей «Дома-2» заставила поклонников думать, что она беременна.

«И всё-таки всё самое лучшее случается неожиданно. Всем хорошего вечера. А я пока не могу вам сказать кое-что», – написала Бузова.

Подписчики певицы практически сразу решили, что речь идет о беременности, но Бузова так и не подтвердила их догадки.

Как ранее писал Сиб.фм, Бузова встречается с блогером-миллионником Давой, родом из Новосибирска. Она заявляла, что счастлива с ним, но пока не стремится играть свадьбу.

Напомним, 23 июня возлюбленный Бузовой и рэпер Серёга выпустили совместный трек.