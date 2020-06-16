Поправки в Конституцию, «Народный бюджет» и «Город трудовой доблести»: за что будут голосовать в Новосибирской области с 25 июня по 1 июля

Фото Густаво Зырянова, пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

Более двух тысяч избирательных участков в Новосибирской области готовы к голосованию; глава региона высоко оценил уровень соблюдения санитарных норм в местах голосования.

Избирательные комиссии Новосибирской области заявили о готовности к процедуре предварительного голосования, которое пройдёт с 25 по 30 июня включительно, а также к голосованию «на дому» и непосредственно ко дню проведения общероссийского голосования – 1 июля. Губернатор Андрей Травников высоко оценил уровень соблюдения санитарных норм при организации голосования по внесению поправок в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения политической партии «Единая Россия».

Параллельно с общероссийским голосованием по внесению изменений в Конституцию в Новосибирской области пройдут анкетирования для определения приоритетных направлений «Народного бюджета», а также по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Напомним, Новосибирская область – в рамках пилотного проекта «Народный бюджет» – получила 300 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут распределены между всеми районами и городскими округами нашего региона. Куда их направить – предстоит решить самим жителям. Ранее «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном бюджетировании, позволяющем гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить средства бюджетные средства.

«Муниципалитеты получали и получают регулярную поддержку и из областного, и из федерального бюджетов. На компенсацию затрат на борьбу с коронавирусом регион получил не так давно два миллиарда рублей, которые распределяли по муниципалитетам. Но эти 300 млн рублей федерального бюджета мы не хотим распределять как обычно – решением правительства или депутатского корпуса. Мы хотим спросить людей: на какие направления развития вашего города, вашего района, села вы хотели бы направить в первую очередь средства. Обобщим потом информацию и на её основании будем целевым образом распределять средства муниципалитетам», – подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что если опыт подобного анкетирования окажется удачным, то региональные власти намерены его использовать и в дальнейшем – уже при распределении муниципалитетам субсидий из областного бюджета.

Также одновременно с проведением общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в регионе будет организован сбор подписей за право присвоения Новосибирску звания РФ «Город трудовой доблести». С инициативой присвоить областному центру это почётное звание выступило в начале года новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия».

«У нас уже собрано много подписей от трудовых коллективов, организаций, политических объединений. Но мы хотели бы подкрепить нашу позицию голосами жителей Новосибирска, Новосибирской области. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего региона с просьбой поставить подпись за Новосибирск», – сказал Андрей Травников.

Напомним, ранее стало известно, что 25 июня губернатор Новосибирской области досрочно проголосует по поправкам к Конституции.