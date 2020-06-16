Посетитель в челябинском «Галамарте» устроил шоу на камеры
Фото: предоставлено компанией «Галамарт»
Неожиданное шоу в челябинском «Галамарте» устроил вор, не удержавшийся от соблазна.
До чего же некоторые воры бывают наивны! Вроде бы уже все знают, что вокруг камеры висят и в случае чего – найти человека труда не составит, а всё равно некоторые считают, что это их не коснётся. Интересно, почему: выключатся, что ли, автоматически эти камеры при приближении Фомы неверующего?
Вот и в челябинском «Галамарте» немало удивились, увидев на камерах совершенно спокойного вора, который примеривался, какой бы телевизор лучше подойдет его гостиной. Взял один – тот не влез под куртку. Вернулся, взял другой и уже легкой походкой отправился домой.
Да, тяжко бывает некоторым удержаться от соблазна, тут ничего не поделаешь. А между тем именно сейчас – с 17 по 30 июня – телевизор LEBEN с диагональю 81 см в «Галамарте» можно прикупить с огромной скидкой – всего за 6 499 рублей!
И вот стоило ли оно того, если и так цена на отличный современный новый девайс стала ну совсем демократичной?
8 800 333-4-000
*Акция «Товары дня» действует с 17 по 30 июня 2020 г.
*Подробности об акции «Товары дня» можно узнать на официальном сайте «Галамарт».
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