Пособие на детей в размере 3000 рублей потерявшим работу родителям продлили на два месяца

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Выплата ежемесячных пособий на детей в случае потери их родителями работы продолжится в июле и августе; речь идёт о материальной помощи в размере 3 тысяч рублей.

Россияне, потерявшие работу из-за коронавируса, смогут ещё два месяца получать выплату в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Об этом президент Владимир Путин объявил во время очередного обращения к гражданам страны 23 июня.

"Понимаю, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу. И мы также адресно их поддержали, предусмотрели ежемесячную выплату по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, увеличили пособие по безработице и расширили охват такой помощи", — рассказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, а также по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать ещё два месяца — в июле и в августе.

"При этом полученный опыт, созданные механизмы должны стать основой для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно, с учётом её жизненной ситуации", — отметил президент.

Напомним, 23 мая Владимир Путин объявил о повторной выплате пособий в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.