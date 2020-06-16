Путин: 10000 рублей семьи с детьми до 16 лет получат автоматически

Фото с сайта kremlin.ru

Российские семьи с детьми до 16 лет повторно получат выплату 10000 рублей; пособие начислят автоматически.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьи с детьми от 3 до 16 лет в России получат повторно. Для этого гражданам не нужно будет подавать заявление — деньги начислят автоматически. Об этом 23 июня президент Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам страны.

Путин подчеркнул, что такая мера направлена на оказание поддержки семьям во время пандемии коронавируса.

Тем семьям, которые в июне уже получили первую выплату в размере 10 тысяч рублей, в июле снова придёт пособие. Те, кто еще не оформлял меру поддержки, сразу получат двойную выплату.