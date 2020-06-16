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Путин назвал ситуацию с коронавирусом в Туве сложной

сегодня 21:11

Фото kremlin.ru

Президент России обратился к нации по ситуации с коронавирусом; по его словам, в некоторых регионах страны обстановка остаётся сложной.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике Тува остаётся сложной. С таким заявлением в ходе обращения к россиянам 23 июня выступил президент Владимир Путин.

«Обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале остается сложной, но мы никого не оставим в беде», — сказал он.

Глава государства отметил, что эпидемия коронавируса разделила историю России на до и после.

Сегодня, 23 июня, Тува понесла очередную утрату от коронавируса — скончался верховный лама.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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