Путин о коронавирусе: нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу

Фото с сайта kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что за время пандемии коронавируса россияне научились бережному отношению друг к другу; глава государства обратил внимание, что жизнь возвращается в привычное русло, но эпидемия ещё не закончилась.

Владимир Путин во время очередного телеобращения к населению России 23 июня заявил, что жизнь в стране начинает входить в привычное русло и нормальный ритм. Тем не менее, эпидемия коронавируса ещё не закончилась.

"Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу", — сказал глава государства.

Путин отметил, что пандемия помогла россиянам многое переосмыслить, научиться более бережному отношению друг к другу.

"Мы вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания", — сказал президент.

Он выразил уверенность, что общими усилиями граждане России смогут решить все возникающие проблем.

"Всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать", — подчеркнул президент.

Напомним, 23 июня президент Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семьям с детьми.